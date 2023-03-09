У ЄС прокоментували відступ влади Грузії з проєктом про "іноагентів"

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель зазначив, що Брюссель чекатиме конкретних юридичних кроків після заяв грузинської влади, що скандальний проєкт про "іноагентів" відкличуть, повідомляє Європейська правда.

Коротку заяву він розмістив у своєму Twitter.

Жозеп Боррель зазначив, що грузини масово вийшли на вулиці, аби висловити своє прагнення до демократії та європейських цінностей.

"Ці мирні протести були потужними, і бачити їх було зворушливо. Заяви про те, що законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" буде відкликано - це гарний знак. Але за ними мають бути конкретні юридичні кроки" , - заявив Боррель.

Нагадаємо, після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії повідомила, що відкликала скандальний законопроєкт про "іноагентів".

Низка експертів і фахівців зауважили, що просто "відкликати" схвалений у першому читанні проєкт процедурно неможливо - зробити це можливо лише через відхилення під час голосування у другому читанні.

У партії влади після цього пообіцяли, що у парламенті буде проведено відповідну процедуру.