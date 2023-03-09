ГУР попереджає про підготовку Росією провокації на кордоні України
Росія готує масштбну провокацію на кордоні України з Білоруссю, яку висвітлюватиме відомий пропагандист Володимир Соловйов, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони.
"Отримано інформацію, що найближчим часом військово-політичне командування рф планує проведення масштабної провокації на кордоні України і Білорусі. Для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист володимир соловйов. 11 березня планується організація теле-радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в РФ", — зазначили у відомстві.
За даними ГУР, для здійснення провокації до Білорусі прибуває кілька груп росіян. Ймовірно, до планів росіян входять руйнування інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення.
"Мета провокації – створення ворожої громадської думки щодо України з боку білоруських громадян та забезпечення повноцінної участі збройних сил країни у війні на боці Росії", — йдеться у повідомленні.