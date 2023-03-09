ГУР попереджає про підготовку Росією провокації на кордоні України

Росія готує масштбну провокацію на кордоні України з Білоруссю, яку висвітлюватиме відомий пропагандист Володимир Соловйов, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони.

"Отримано інформацію, що найближчим часом військово-політичне командування рф планує проведення масштабної провокації на кордоні України і Білорусі. Для детального висвітлення провокації в Білорусь має прибути головний російський пропагандист володимир соловйов. 11 березня планується організація теле-радіомоста та пряма трансляція з місця подій для пропагандистських ЗМІ в РФ" , — зазначили у відомстві.

За даними ГУР, для здійснення провокації до Білорусі прибуває кілька груп росіян. Ймовірно, до планів росіян входять руйнування інфраструктури та можливі жертви серед мирного населення.