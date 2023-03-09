В ОП чекають на схвалення процедури вступу України в НАТО на саміті в липні

В Офісі президента сподіваються на схвалення процедури вступу України в НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі в липні, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив заступник глави ОП Андрій Сибіга.

"Документ (який стосується України, - ред.) на саміті НАТО точно має бути схвалений. Нам потрібна відповідь на нашу заявку про вступ до НАТО. Тому цей документ має визначати для нас чітку дорогу до вступу, без додаткових процедурних кроків" , - сказав Сибіга.

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті Альянсу в Вільнюсі.

Столтенберг висловив сподівання, що на саміті домовляться про нові кроки і заходи та про довгострокову підтримку України.