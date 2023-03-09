Фінляндія дозволила Естонії реекспорт гаубиць і снарядів в Україну

Уряд Фінляндії на засіданні в середу схвалив дозвіл для Естонії на реекспорт своєї військової техніки та обладнання в Україну, повідомляє Європейська правда.

Рішення стосується експорту 122-мм гаубиць D-30 і снарядів до них. Кількість одиниць обох військових товарів не вказана.

"Одержувачем товарів є Збройні Сили України. Естонія зазначила, що кількість озброєння, що експортується, є конфіденційною" , – йдеться в рішенні фінського уряду.

Ймовірно, експорт відбуватиметься в межах пакета військової допомоги на загальну суму 113 мільйонів євро, затвердженого урядом Естонії в січні 2023 року.

У ньому містяться "десятки" 155-мм і 122-мм гаубиць, тисячі снарядів і вантажівок для їх використання, понад сотню протитанкових гармат Carl-Gustav і більше тисячі одиниць боєприпасів до них.

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск після цього підкреслив, що Таллінн передасть Києву всі наявні гаубиці калібру 155 мм.