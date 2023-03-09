Єрмак впевнений у схваленні гарантій безпеки України на саміті НАТО

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що на саміті НАТО у липні Україна отримає безпекові гарантії, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання кореспондента.

"Гарантії безпеки точно будуть, зараз ми вже не чуємо "ні", коли про них говоримо. Зараз питання в тому, хто перший із з нами їх підпише. Вважаю, що підписати такий документ у Вільнюсі цілком реально" , - сказав Єрмак.

Як відомо, дискусії про гарантії почалися після представлення Офісом президента у вересні минулого року "Київського безпекового компакту" як одного з варіантів надання гарантій Україні.

Одна з головних відмінностей від ідей, що звучали навесні – те, що Китаю (а тим більше Росії) не буде у переліку держав-гарантів. До переліку держав-гарантів увійшли майже виключно держави-члени НАТО. Виняток – Австралія, якій також запропонували приєднатися до союзу гарантів.