ЗМІ: У Грузії починається третій вечір масових протестів

На проспекті Руставелі у Тбілісі розпочався третій день масштабних демонстрацій проти скандального законопроєкту про "іноагентів"; тепер протестувальники додали вимогу відпустити усіх затриманих на акції, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Interpressnews.

Офіційну частину акції почали з виконання гімну Грузії, України та Європейського Союзу.

Серед протестувальників багато опозиційних політиків, активістів і членів громадських організацій, студентів. У довколишніх кварталах багато правоохоронців.

Тепер, коли влада пообіцяла у другому читанні "поховати" скандальний проєкт про "іноагентів", що наслідує російські практики, ключова вимога акції - відпустити тих, кого затримали на протестах 7-8 березня.

В МВС Грузії раніше заявляли про затримання за ці дні 133 осіб, скількох з них досі утримують під вартою – точно не відомо.

Нагадаємо, після двох ночей протестів та насильницького розгону демонстрантів під грузинським парламентом, влада Грузії повідомила, що "відкликає" законопроєкт про "іноагентів".

Низка експертів і фахівців на це зауважили, що просто "відкликати" схвалений у першому читанні проєкт процедурно неможливо – лише через відхилення під час голосування у другому читанні.

У партії влади після цього пообіцяли, що у парламенті буде проведено відповідну процедуру. Головний дипломат ЄС привітав ці наміри, зазначивши, що від Тбілісі чекатимуть конкретних кроків слідом за обіцянками.

Тим часом в опозиції заявили, що збираються продовжувати протести і після обіцянок "поховати" скандальний проєкт - доки Грузія не візьме "гарантований прозахідний курс".