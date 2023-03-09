РосЗМІ: Туреччина почала блокувати транзит санкційних вантажів до Росії

Російські логістичні компанії заявляють, що Туреччина почала блокувати оформлення транзиту вантажів санкцій до Росії, повідомляє Новое время.

Про це пише Коммерсант з посиланням на учасників ринку.

"Ще вчора ми почали отримувати повідомлення від агентів про те, що скасовуються раніше узгоджені букінги вильотів. Сказали, що причина полягає в тому, що транзитні для Туреччини вантажі більше не відправляють до Росії", — цитує видання гендиректора однієї з компаній.

За словами представника іншої логістичної компанії, офіційних наказів та постанов влади Туреччини не публікували, оскільки в цьому випадку їм довелося б визнати факт постачання санкційної продукції для РФ.

На думку деяких співрозмовників видання, зупинка транзиту санкційних вантажів до РФ пов'язана з недавнім візитом до Туреччини держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Як писало видання WSJ, Туреччина продає до Росії американські товари, які використовує російська армія.