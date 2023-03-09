Туреччина пом'якшила позицію щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО

Туреччина чекає від Фінляндії та Швеції повного виконання меморандуму для членства в НАТО. Скандинавські країни досягли певного прогресу, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляє Hurriyet, про це заявив офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин.

За його словами, деякі кроки, які зробили Швеція та Фінляндія для виконання меморандуму, є задовільними, але весь процес ще не завершено.

Калин додав, що Стокгольм пообіцяв більш ефективно працювати з законом, який є однією з умов схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО.

"Ми продовжуватимемо уважно стежити за кроками, пов'язаними з боротьбою з тероризмом. Ми висловили нашу рішучість. Наші відповідні підрозділи обмінялися докладною інформацією зі своїми колегами. Ми чітко заявили. Ми виступаємо за повне виконання угоди. Ми підтримуємо рішення НАТО про розширення" , - наголосив представник президента Туреччини.

Нагадаємо, після того, як у Швеції на акції протесту курди спалили Коран, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що скандинавській країні не варто розраховувати на підтримку її членства в НАТО.

При цьому в турецькому МЗС запевняли, що вони можуть розглянути заявку Фінляндії на членство в Альянсі окремо від шведської.