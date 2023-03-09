Байден запропонував виділити понад 6 млрд доларів на допомогу Україні у 2024 році

Президент США Джо Байден оприлюднив свій бюджетний запит на 2024 рік. Зокрема, він просить виділити мільярди доларів на допомогу Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The New York Times.

Згідно з документом, Байден запропонував виділити на підтримку України у 2024 році понад 6 мільярдів доларів.

Це збільшить загальні витрати США на допомогу Україні та її сусідам до більш ніж 80 мільярдів доларів з початку повномасштабного вторгнення росіян.

Варто зауважити, що для того, щоб така ініціатива набула чинності, її має затвердити Конгрес США.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Україна розширила свій запит на військову допомогу від США.

Також ми писали, що США вже почали реалізувати план щодо постачання танків Abrams в Україну, але деталі чиновникам розкривати не можна.