США запровадили санкції проти китайських компаній за допомогу Ірану та Росії

США запровадили санкції проти кількох китайських компаній, які допомагають Ірану у виробництві військових безпілотників Shahed, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США.

Так, під американськими обмеженнями опинилися п'ять юридичних і одна фізична особа. Самі компанії базуються в Китаї, але постачають в Іран компоненти для літальних апаратів, в тому числі для безпілотників.

Відзначається, що китайські компанії поставляли комплектуючі для іранської авіабудівної промислової компанії, яка займається виробництвом дронів-камікадзе Shahed-136.

В результаті введених сьогодні санкцій будуть заморожені всі активи фігурантів на территорії США. Американським резидентам заборонено здійснювати будь-які транзакції з підсанкційними компаніями та їх дочірніми структурами.

Крім того, будь-яка фінансова установа не з США також може потрапити під санкції, якщо надасть свої послуги компаніям з санкційного списку.

Зазначимо, з осені минулого року російський агресор використовує закуплені в Ірані дрони-камікадзе Shahed-136 і схожі моделі для завдання ударів по цивільній інфраструктурі України.

Так, рано вранці 9 березня відбувся черговий масований обстріл України, в ході якого загарбники використовували 8 іранських безпілотників Shahed-136/131. Половину з них вдалося збити силами української ППО.

У лютому стало відомо, що Іран почав модифікувати передані росіянам дрони-камікадзе, щоб зробити їх ще більш смертоносними. Їх оснастили боєголовкою нового типу з радіальним кумулятивним ефектом, що може призвести до більшої площі ураження.