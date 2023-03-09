Зеленський провів розмову із президентом Єврокомісії: про що говорили

Президент Володимир Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн прогрес у виконанні Україною рекомендацій для початку переговорів про вступ в Євросоюз, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у повідомленні в Twitter глави держави.

"Під час розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн засудили сьогоднішні ракетні атаки Росії. Привітали новий пакет санкцій ЄС і домовилися про подальший тиск на агресора" , - йдеться у повідомленні.

During a call with @vonderleyen we condemned today’s Russia’s missile attacks. Welcomed new package of sanctions and agreed on further pressure on Russian aggressor. Discussed ???????? progress in implementation of @EU_Commission recommendations. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2023

"Детально обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ України до ЄС уже цього року" , - додав президент.

Нагадаємо, на саміті Україна-ЄС Київ задекларував мету вже у 2023 році розпочати переговори про вступ, а Брюссель своєю чергою погодився передати проміжну оцінку виконання семи рекомендацій навесні.

Як відомо, Україна разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС отримала сім попередніх умов, але нині неясно, чи їхнє виконання призведе до початку переговорів про вступ.

За оцінкою консорціуму експертних організацій, середній рівень виконання Україною вимог ЄС у контексті кандидатського статусу перевищив 5 балів за 10-бальною шкалою.