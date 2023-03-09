ОВА: У Житомирській області запроваджено графіки відключення світла

У Житомирській області з четверга, 9 березня, будуть діяти погодинні графіки відключення електроенергії, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише пресс-служба Житомирської ОВА.

Як повідомили у відомстві, відключення будуть відбуватись за секторами.

Якщо ваша адреса у вказаний період часу знаходиться у червоній зоні, то вірогідність відключення становить 75-100%.

Якщо ваша адреса у жовтій зоні, то вірогідність відключення - 25-50%. У білій - електроенергія гарантована при умові відсутності аварійних відключень або планових робіт.

Нагадаємо, росіяни сьогодні, 9 березня, в черговий раз завдали масованого ракетного удару по Україні.

Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки у Житомирі немає води, світла та опалення.

Також комунальні служби продовжують займатись ліквідацією наслідків ракетного обстрілу по інфраструктурі України. Однак в Житомирській та Харківській областях ситуація з енергопостачанням лишається досить складною.