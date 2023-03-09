Зеленський призначив заступника голови Нацгвардії: хто ним став

Президент України Володимир Зеленський призначив заступника голови Національної гвардії. Ним став Олег Сахон, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить відповідний указ глави держави, опублікований на сайті Офісу президента.

"Призначити Сахона Олега Олександровича заступником командувача Національної гвардії України" , - йдеться у документі.

Зазначимо, Олег Сахон - генерал-майор Національної гвардії України, начальник Східного територіального управління. Він брав участь в обороні Харкова від російських окупантів у 2022 році.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав указ, згідно з яким посаду втратив заступник командувача Нацгвардії України Руслан Дзюба.

Раніше повідомлялося, що Зеленський увів до складу РНБО голову Служби безпеки України Василя Малюка та голову Національної поліції України Ігоря Клименка.