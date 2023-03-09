Область Білорусі вирішила співпрацювати з Кримом: у МЗС відреагували

Керівництво Вітебської області Білорусі підписало з так званою "владою" окупованого Криму угоду про співпрацю. У МЗС України назвали документ "нікчемним", повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Вітебський облвиконком та Рада міністрів Республіки Крим підписали угоду про співпрацю. Сторони домовилися про створення робочих органів по лінії виконавчої влади, також було погоджено підготовку плану реалізації угоди на 2023-2025 роки" , — йдеться у повідомленні.

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав цю угоду "нікчемною".

"Угода про співпрацю між Вітебською областю Білорусі та окупованим Кримом є нікчемною, оскільки вона укладена в порушення законодавства України… Посольству України в Мінську також доручено направити ноту протесту в МЗС Білорусі" , — зазначив він.

Крім того, МЗС ініціює запровадження санкцій щодо голови Вітебського облвиконкому Олександра Суботіна.

Як повідомлялось, 28 лютого самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Україну негайно укласти мир із Росією.