У Грузії протестувальники почали вимагати відставки уряду та дострокових виборів

Сьогодні, 9 березня, увечері у Грузії тривають масові протести. Наразі учасники акції вимагають зміни влади в країні, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє телеканал "Руставі 2".

За його інформацією, на трибуну вийшли опозиційні політики, які звернулися до протестувальників та заявили про необхідність відставки уряду та дострокових виборів до парламенту.

При цьому частина опозиції наголошує, що не припинить протести, доки не буде впевнена в непорушності шляху та курсу в Європу.

Планується, що завтра об 11 ранку у Тбілісі триватимуть протести.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Грузії почалися масштабні протести на тлі ухвалення в першому читанні законопроекту про "іноагенти".

Під час акції протестугрузинська опозиція поставила перед владою ультиматум. Вони вимагали відкликання скандальної ініціативи та звільнення всіх затриманих учасників акції.

Ці умови частково були виконані грузинською владою.