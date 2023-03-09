Повітряні сили показали уламки ракет, збитих над Україною

Повітряні сили ЗСУ оприлюднили фотографії ракет, які були збиті в небі над Україною вранці 9 березня, повідомляє Ділова столиця.

Знімки крилатих ракет викладені в соцмережі.

"Уламки російських крилатих ракет "Калібр" та Х-101, збити 9 березня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України" , — сказано в повідомленні.

Як повiдомлялося, війська РФ 9 березня завдали удару по кількох регіонах України, запустили понад 80 ракет. У Києві госпіталізували двох поранених. У Харкові пролунала серія вибухів, після чого у частині міста зникло світло. В Одесі — потрапляння до приватного будинку та об'єкту критичної інфраструктури. На Львівщині загинули четверо людей. У Житомирі проблеми зі світлом та водою. У трьох областях обмежили електропостачання.

Спікер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що характерною особливістю нічної ракетної атаки 9 березня стало те, що її було розподілено на хвилі.

Прессекретар командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат додав, що відмінністю ракетного удару Росії по Україні 9 березня від попередніх атак є великий спектр озброєнь. Зокрема, було застосовано багато гіперзвукових ракет "Канжал". За його словами, було збито 34 крилаті ракети з 48, вісім керованих авіаційних ракет і 8 БПЛА "Шахед".