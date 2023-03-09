ЗМІ: В Італії офіцера ВМС засудили до в'язниці за шпигунство на користь Росії

Військовий трибунал Риму засудив офіцера військово-морських сил Італії Вальтера Бйота до 30 років ув'язнення. Він таємно співпрацював з Росією, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ANSA.

Як зазначає видання, прокуратура вимагала довічного ув'язнення для Бйота, але судді визнали загальні пом'якшувальні обставини.

Варто зауважити, що такий термін Бйот отримав за передачу співробітнику посольства Росії в Італії секретних фактів та документів за гроші.

Зокрема, він надавав росіянам секретні документи НАТО, які були "дуже конфіденційними та один - цілком секретним".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Німеччині судитимуть росіянку за її відкриту підтримку війни РФ проти України.

Також ми писали, що у Німеччині затримали співробітника розвідки, який міг передавати росіянам секретну інформацію.