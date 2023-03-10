"Шахтар" та "Фейєнорд" зіграли перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар" та нідерландський "Фейєнорд" не визначили переможця у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, який 9 березня проходив у Варшаві. Матч закінчився із рахунком 1:1, повідомляє Українська правда.

У перші 45 хвилин ініціатива в нападі належала "Фейєноорду". Гравці команди завдали сім ударів у бік воріт "Шахтаря", з яких два – у ворота.

На 6-й хвилині після розіграшу кутового гострий момент створив Лассіна Траоре, проте удар нападаючого "гірників" пройшов повз ворота.

На початку другого тайму Анатолій Трубін врятував після удару бразильця Данилу з меж воротарської зони. Ще за хвилину Аліреза Джаханбаш завдав небезпечного дальнього пострілу – м'яч пройшов за сантиметри від площини воріт.

Трубін знову вступив у гру на 64-й хвилині – голкіпер дістав з-під перекладини високий удар від Данила. Водночас "Шахтар" продовжував залишатися без ударів у площину воріт гостей.

Перший прицільний удар "гірників" став результативним. Рахунок після навісу з кутового відкрив захисник Ярослав Ракицький, від спини якого м'яч залетів у ворота "Фейєноорда".

Перевага "гірників" протрималася менше ніж 10 хвилин. Паритет у матчі відновив Есекьєль Бульяуде, який лише за дві хвилини до голу вийшов на заміну.

Фінальний рахунок зустрічі – 1:1.

Матч-відповідь між командами в Нідерландах відбудеться в четвер, 16 березня.