Маск має намір побудувати власне ідеальне місто

Американський мільярдер Ілон Маск планує збудувати своє власне місто мрії в Техасі, США, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

На зустрічах із землевласниками та агентами з нерухомості Маск та співробітники його компаній описали своє бачення нового проекту, як ідеальне місто вздовж річки Колорадо.

Заплановане місто знаходиться поряд з об'єктами Boring і SpaceX, що будуються. Відомо, що Маск вже вигадав ім'я для міста майбутнього – Снейлбрук. Передбачається, що у місті на початковому етапі оселяться співробітники підприємств американського мільярдера.

Відповідно до законодавства Техасу, місто повинне мати не менше 201 мешканця, перш ніж воно зможе подати заявку на реєстрацію, а потім отримати схвалення окружного судді. За словами прес-секретаря штату, округ Бастроп не отримував заяв від Маска чи якоїсь із його організацій.