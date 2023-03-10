ЗСУ контратакували в Бахмуті: карти боїв ISW

Українські військові провели контратаку на сході Бахмута, а також у тимчасово окупованій Волновасі вразили місце стоянки техніки бойовиків ПВК "Вагнера".﻿ Про це, з посиланням на звіт ISW, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Луганський напрямок: війська РФ за тижні не змогли просунутися біля Білогорівки

Війська РФ 9 березня завдавали масованих ударів по лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. За повідомленням Генерального штабу України, російські війська провели безуспішні операції у напрямку Гряниківки (54 км на північний захід від Сватового), Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) та Спірного (25 км на південний схід від Кремінної).

Російський блогер стверджував, що окупанти вели бої на північний захід від Кремінної в районі балки Журавка (18 км на північний захід). Інше російське джерело повідомило, що російським силам не вдалося просунутися в районі Білогорівки, незважаючи на тижні наступальних операцій.

Донецький напрямок: ЗСУ контратакували окупантів у Бахмуті

Російські війська 9 березня продовжували наступальні дії у районі Бахмута. Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що бойовики повністю захопили Дубово-Васильівку (6 км на північний захід від Бахмута). Опубліковані 9 березня кадри з геолокацією підтверджують, що війська РФ, напевно, захопили населений пункт.

За даними російського блогера, українські сили вели контратаки у східній частині Бахмута, хоча експерти ISW не спостерігали жодних візуальних підтверджень цієї інформації. На кадрах з геолокацією, опублікованих 8 березня, видно, що російські сили досягли незначних успіхів у південній частині Бахмута вздовж траси T0513.

Відомий російський блогер стверджував, що ЗСУ відступили з позицій на південь від Авдіївки на укріплені позиції в промзоні самого міста. За даними росЗМІ, окупанти перерізали ділянку траси Н-20 біля Веселого та атакували у напрямку Олександрополя (17 км на північ від Авдіївки).

Південний напрямок: ЗСУ завдали удару по техніці ворога у Волновасі

ЗСУ завдали удару системою HIMARS по російському транспортному вузлу у Волновасі Донецької області. Знімки з геолокацією показують серйозні пошкодження будівлі та деяких автобусів. Російські джерела стверджували, що внаслідок удару було знищено 10 цивільних автобусів. Повідомляється, що бойовики Вагнера використовували автобуси для перевезення особового складу через південну Україну.

Нагадаємо, останніми тижнями ситуація на Бахмутському напрямку знову погіршилася. Російські пропагандисти стверджують, що окупанти захоплюють Бахмут у кільце, а Україна нібито почала виводити війська.

Президент Володимир Зеленський спростував цю інформацію та доручив військовим зібрати допомогу для Бахмута. Глава держави зазначає, що місто не оточене. За його словами, оборона Бахмута дозволяє ЗСУ паралельно готувати контрнаступ.