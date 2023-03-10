Дощ та мокрий сніг: якою буде погода в Україні

Сьогодні, 10 березня, частина України підмочить дощ. У північних регіонах можливий мокрий сніг, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

За даними синоптиків, сьогодні вдень у східних, південно-східних областях на Закарпатті та Волині невеликий дощ. На півночі України дощ із мокрим снігом.

Вітер переважно південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень очікується в межах від +8 до +13 градусів, на півдні та заході – до +17. У північних областях стовпчики термометрів вдень покажуть +4+9 градусів.

Вночі температура опуститься до +2+7 градусів, а північ від +2 до -3.

У Києві та області сьогодні хмарно із проясненнями. Вдень без опадів, а вночі можливий невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря у столиці вдень +6+8 градусів, а вночі близько нуля.