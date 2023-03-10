Ситуація на фронті на ранок 10 березня: інформація Генштабу

Минулої доби, 9 березня, росіяни запустили по Україні 95 ракет різного базування, 8 безпілотників Shahed, здійснили 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"У минулу добу РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об'єктах критичної інфраструктури нашої держави та будинків цивільного населення. Російський агресор не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України. Ворог продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права" , - зазначили. у відомстві.

Усього за добу супротивник здійснив пуск 95 ракет різного базування. 34 із них збили бійці сил оборони. Також росіяни завдали 31 авіаційного удару, у тому числі запустили 8 безпілотників Shahed, половину з яких також знищили. Здійснили 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Високим залишається рівень ракетної загрози на усій території України.

"Противник не залишає спроб оточити Бахмут. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили на них 102 атаки загарбників" , - кажуть у Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без істотних змін. Росія зберігає військову присутність на території Білорусі, проте формування наступальних угруповань не зафіксовано. У той же час росіяни продовжують інженерне обладнання місцевості в прикордонних районах Курської області. Минулої доби обстріляли з артилерії Єлині Чернігівської області, Середина-Буду та Атинське — Сумською та Козачою Лопань, Стрілеччю, Червоне, Вовчанськ та Бологівку на Харківщині.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається покращити тактичне становище. Обстріляв, зокрема, Новомлинськ, Дворічну, Гряниківку, Західне, Кислівку, Крохмальне та Берестове Харківської області, Невське, Діброву та Червонопопівку у Луганській області, а також Роздолівку Донецької області.

Бахмутському – не припиняє штурм Бахмута. ЗСУ відбили численні атаки в районах Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Івановського. Ворожі обстріли зазнали, зокрема, Васюківка, Желєзнянське, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ.

На Авдіївському та Шахтарському — робив безуспішні наступальні дії неподалік Красногорівки, Кам'янки, Водяного, Північного, Першотравневого, Невельського, Мар'їнки, Перемоги, Новомихайлівки та Вугледара Донецької області. Ворожі обстріли зазнали Авдіївка, Водяне, Першотравневе, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Перемога, Вугледар, Пречистівка та Ненудне.

На Запорізькому та Херсонському – окупанти обороняються. Обстріли зазнали райони Времівки, Новосілки та Новополя Донецької області, Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Білогір'я, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки та Кам'янського — Запорізької, а також Михайлівка та Херсон.

"В черговий раз російські загарбники, щоб дискредитувати Сили оборони України, здійснюють злочинні дії на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Цього разу на мінометні обстріли окупантів зазнали мешканці міста Олешки" , - додають у штабі.

У Рубіжному Луганській області окупанти розміщують солдатів у житлових кварталах, прикриваючись мирним населенням. Військові окупаційних військ розселяються на першому та другому поверхах, а вище залишають проживати громадянських людей.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки оккупантів, а також удару зенітно-ракетного комплексу на вогневій позиції.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, 6 районів зосередження особового складу противника, 2 логістичні центри, 3 склади боєприпасів, 6 станцій радіоелектронної боротьби та 2 засоби ППО на вогневій позиції.