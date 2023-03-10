МЗС Росії оголосило про персональні санкції щодо 144 громадян країн Балтії

МЗС Росії оголосило про персональні санкції щодо 144 громадян Естонії, Латвії та Литви, повідомляє Європейська правда.

У заяві сказано, що цей крок зроблено, зокрема, як захід у відповідь на лобіювання країнами Балтії антиросійських санкцій і "розпалювання русофобських настроїв".

Зазначається, що до "стопу-листу" занесені найбільш вороже налаштовані до Росії міністри, депутати парламентів, громадські діячі, журналісти з Латвії, Литви та Естонії.

"Внесені до списку 144 громадянина Латвії, Литви та Естонії також причетні до розгорнутої владою цих держав варварської кампанії з масового знесення пам'яток радянським воїнам-визволителям, гонінням на російськомовне населення, переписуванню історії, героїзації української нацизму та наслідків, що проводяться і наслідки режиму озброєнням" , - наголошується на сайті МЗС РФ.

Сам список імен наразі не з'явився.