Захисники за добу знищили 870 окупантів та літак

Захисники за добу знищили 870 окупантів та літак
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Росія у війні проти України вже втратила 156 990 військових, 3 448 танків, 6 742 ББМ, 2 107 безпілотників та 304 літаки, повідомляє Українська правда.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 10.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 156 990 (+870) осіб ліквідовано,
  • танків - 3448 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 6 742 (+6) од.,
  • артилерійських систем – 2 475 (+10) од.,
  • РСЗВ – 491 (+3) од.,
  • засобів ППО – 256 (+2) од.,
  • літаків – 304 (+1) од.,
  • вертольотів – 289 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2107 (+9) од.,
  • крилатих ракет - 907 (+34) од.,
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 337 (+6) од.,
  • спеціальної техніки – 240 (+3) од.

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