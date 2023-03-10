Захисники за добу знищили 870 окупантів та літак

Росія у війні проти України вже втратила 156 990 військових, 3 448 танків, 6 742 ББМ, 2 107 безпілотників та 304 літаки, повідомляє Українська правда.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 10.03.23 орієнтовно склали: