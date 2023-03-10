Захисники за добу знищили 870 окупантів та літак
Росія у війні проти України вже втратила 156 990 військових, 3 448 танків, 6 742 ББМ, 2 107 безпілотників та 304 літаки, повідомляє Українська правда.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 10.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 156 990 (+870) осіб ліквідовано,
- танків - 3448 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 6 742 (+6) од.,
- артилерійських систем – 2 475 (+10) од.,
- РСЗВ – 491 (+3) од.,
- засобів ППО – 256 (+2) од.,
- літаків – 304 (+1) од.,
- вертольотів – 289 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2107 (+9) од.,
- крилатих ракет - 907 (+34) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 337 (+6) од.,
- спеціальної техніки – 240 (+3) од.