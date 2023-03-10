СБУ затримала екс-директора "Антонова"

Служба безпеки повідомила про підозру колишньому гендиректору ДП "Антонов", в.о. заступника гендиректора, а також заступнику директора з авіаційної безпеки у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що призвело до захоплення Гостомельського аеродрому та знищення літака АН-225 "Мрія".

За даними джерел ЗМІ у правоохоронних органах, йдеться про колишнього директора Сергія Бичкова, колишнього заступника директора Михайла Харченка, і колишнього начальника з авіабезпеки Олександра Нетесова, який, за даними джерел, виїхав з України.

"За матеріалами слідства, напередодні повномасштабного вторгнення чиновники не допустили військовослужбовців Національної гвардії України на територію Гостомельського аеропорту для підготовки до його захисту" , - йдеться у повідомленні відомства.

Повідомляється, що такі злочинні дії призвели до тимчасового захоплення стратегічно важливого аеродрому, навколишніх населених пунктів та знищення "Мрії".

За даними слідства, протягом січня – лютого 2022 року Національну гвардію було поінформовано про можливу ескалацію військового конфлікту з боку Росії на території України.

На виконання розпорядження Генштабу ЗСУ Нацгвардія мала організувати заходи щодо посилення охорони та оборони окремих об'єктів, у тому числі аеродрому.

Однак посадовці державного підприємства завадили цьому. Вони позбавили їх можливості вчасно вжити заходів щодо охорони та оборони аеродрому.

Такі дії призвели до загибелі людини та заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості ще двом особам. Знищення літака АН-225 "Мрія", пошкодження інших літаків та автотранспортних засобів підприємства.

Крім того, було втрачено контроль над стратегічним військовим об'єктом із подальшою тимчасовою окупацією прилеглих населених пунктів Київської області.

Двом фігурантам справи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності також колишнього заступника гендиректора ДП "Антонов", який зараз ховається від правосуддя. Він оголошений у розшук.