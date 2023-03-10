У російських чиновників забирають закордонні паспорти, - ЗМІ

У російських чиновників та співробітників державних компаній забирають закордонні паспорти. Таким чином вони стають фактично невиїзними за межі РФ.﻿ Про це, з посиланням на "Новое время", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Співрозмовники видання зазначають, що заборона на виїзд стосується переважно держслужбовців та співробітників держкомпаній, у деяких випадках навіть працівників банків.

Паспорти на нібито зберігання забирає ФСБ чи спеціальний відділ за місцем роботи. При цьому тим, хто цього не зробить, пропонують звільнитися. Частина співробітників йдуть, не чекаючи залякувань.

У деяких випадках, за інформацією ЗМІ, співробітники ФСБ натякають, що при відмові віддати паспорт його можуть якось "анулювати".

Єдиного правила чи розпорядження про заборону залишати РФ немає. Деяким взагалі не дозволяють виїжджати за кордон. Іншим чиновникам можна їздити в межах зони ЄАЕС (Євразійська економічна зона, до якої входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Росія) чи ОДКБ (країни Організації Договору про колективну безпеку).

Джерела видання розповіли, що більшість кремлівських співробітників "навіть і не намагаються" виїхати кудись. У міністерствах індивідуальний підхід. Однак, якщо чиновник має хоч якийсь доступ до держтаємниць, заяву "на відпустку за кордоном" йому точно не підпишуть.