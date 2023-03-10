ГУР: Росія місяць накопичувала ракети, щоб вдарити по Україні

За даними розвідки, Росія здійснила масований удар по Україні 9 березня ракетами, які змогла виробити за місяць, з урахуванням дефіциту високоточного озброєння. Про це повідомила пресслужба ГУР з посиланням свого представника Андрія Юсова, повідомляє Українська правда.

"Рашисти продовжують ракетний терор, але вже з урахуванням того дефіциту ракетного високоточного озброєння, який вони сьогодні мають. Можемо говорити про те, що місяць вони накопичували сили, зокрема, працювали виробництва" , - сказав Юсов.

За його словами, фактично ті ракети, які російський ВПК зміг виробити за місяць, окупанти витратили на українські трансформатори.

Юсов уточнив, що російські запаси багатьох видів ракетних озброєнь "критично низькі", й інтервал між обстрілами пов'язаний з тим, що росіяни намагаються надолужити витрати боєприпасів через виробництво, але виробляти в належній кількості вони не можуть.