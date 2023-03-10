Держстат: У лютому інфляція в Україні сповільнилась до 24,9% у річному вимірі

Зростання споживчих цін в Україні у лютому сповільнилося з 0,8% у січні до 0,7% та повернулось на рівень грудня, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться у даних Державної служби статистики.

За даними Держстату, у лютому торік була зафіксована інфляція 1,6% - у річному вимірі за підсумками лютого-2023 вона знизилася до 24,9% з 26% за підсумками січня та з 26,6% за підсумками грудня.

Базова інфляція минулого місяця знизилася до 0,5% з 0,7% у січні та 0,8% у грудні.

У лютому минулого року базова інфляція склала 1%, у річному вимірі базова інфляція за підсумками січня також знизилася до 22,7% з 23,3%, що трохи вище за показник минулого року на 22,6%.

Нагадуємо:

У січні 2023 року інфляція порівняно з груднем 2022 року зросла на 0,8%, водночас у річному вимірі інфляція загальмувала з 26,6% до 26%.