ОГП: Януковича заочно судитимуть за незаконний перетин кордону

Колишнього президента України Віктора Януковича будуть заочно судити за незаконний перетин кордонів у 2014 році та підбурювання до дезертирства, повідомляє Новое время.

Разом із президентом-утікачем судитимуть також начальника служби його охорони.

"За участю прокурорів Офісу генерального прокурора судом прийнято рішення про здійснення спеціального судового провадження — in absentia щодо колишнього президента України та екс-заступника начальника Управління державної охорони України — начальника Служби безпеки президента України" , — повідомили у Офісі генерального прокурора.

23 лютого 2014 року колишній президент разом із начальником служби своєї безпеки та представниками РФ, повітряними та морськими судами військово-морських сил держави-агресора двічі незаконно перетнули держкордон України та переправили через неї не менше 20 осіб у РФ.