ОГП: Януковича заочно судитимуть за незаконний перетин кордону
Колишнього президента України Віктора Януковича будуть заочно судити за незаконний перетин кордонів у 2014 році та підбурювання до дезертирства, повідомляє Новое время.
Разом із президентом-утікачем судитимуть також начальника служби його охорони.
"За участю прокурорів Офісу генерального прокурора судом прийнято рішення про здійснення спеціального судового провадження — in absentia щодо колишнього президента України та екс-заступника начальника Управління державної охорони України — начальника Служби безпеки президента України", — повідомили у Офісі генерального прокурора.
23 лютого 2014 року колишній президент разом із начальником служби своєї безпеки та представниками РФ, повітряними та морськими судами військово-морських сил держави-агресора двічі незаконно перетнули держкордон України та переправили через неї не менше 20 осіб у РФ.
"Цього ж дня колишній президент, перебуваючи на території військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації в районі Козацької бухти у місті Севастополь, підбурював військовослужбовців Управління державної охорони України, які безпосередньо виконували завдання щодо забезпечення його особистої охорони, до вчинення дезертирства", — повідомили прокурори.