Зеленський розповів, кому вигідно звинувачувати Україну у підриві "Північного потоку"

Україна не має жодного відношення до підриву газопроводів "Північний потік". Водночас звинувачення в наш бік вигідні для тих, хто бажає уповільнити допомогу ЗСУ або ж досягти інших цілей, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін.

"Щоб уповільнення було допомоги Україні. Ми чітко розуміємо в якій мережі інформаційно, де це з'являлось, на яких медіамайданчиках яких держав, як це могло бути" , — заявив президент.

За словами президента, звинувачення в сторону України є неправильним, оскільки це грає на руку Росії. Водночас сьогодні наша країна бореться не лише з країною-окупантом, але й людьми, які зацікавлені лише в прибутку, коли їх бізнес постраждав через потужні санкції або ж зниження товарообігу з державою терористом.

"Багато різних паралельних процесів на жаль ідуть. Є держави треті, дають обходити санкції Росії. З одного боку підтримують Україну, наш суверенітет, навіть щось Україні передають для "галочки", а з іншого боку роблять обходи санкцій, де заробляють десятки млрд доларів і в порівнянні з довійськовим періодом мають збільшений товарообіг з Росією" , — додав Зеленський.

Президент зауважив, що вищезгадані країни є також у складі ЄС та НАТО.

"Я б на це звертав увагу й аналізував для кого така дезінформація потрібна. Українці точно цього не робили" , — відзначив Зеленський.

Нагадаємо, видання New York Times, посилаючись на джерела в американській розвідці, повідомило, що російські газопроводи "Північний потік" підірвали українські диверсанти, які діяли самостійно та без вказівки Києва.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що українське керівництво не має жодного відношення до аварій на російських газопроводах.

США та Німеччина закликали не обговорювати можливі версії вибухів на російських магістральних газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2", а дочекатися оприлюднення офіційних результатів розслідування.