Маляр про Бахмут: Ситуація загострена, але робимо все, щоб ворог не прорвався

Російські війська продовжують наступ та не полишають спроб прорвати оборону Бахмута, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення заступницi міністра оборони Ганни Маляр.

За її словами, ситуація на Бахмутському напрямку лишається напруєеною. Однак наші воїни роблять все можливе, аби не дати ворогу реалізувати свої плани.

"Якщо коротко підсумувати оприлюднені зведення, то: ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ та намагається прорвати оборону наших військ" , - заявила вона.

Раніше повідомлялось, що Росія запустила чергову інформаційну атаку щодо Бахмуту. Зокрема, країна-агресор поширює дезінформацію про нібито конфлікти між військово-політичним керівництвом України з приводу оборони міста.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначав, що оборона Бахмута дозволяє ЗСУ паралельно готувати контрнаступ.

До того ж, український лідер доручив посилити оборону міста.