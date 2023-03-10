Прем’єрка Фінляндії у Києві: Росія має відповісти за свої злочини

Прем’єрка Фінляндії Санна Марін заявила, що Росія має понести відповідальність за напад на Україну і злочини, скоєні під час війни, а також заплатити компенсації за завдані збитки, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Ми віримо, що настане час, коли Росія буде відповідати за свої злочини, і Путін особисто буде відповідати за злочин агресії" , - наголосила Санна Марін.

Вона нагадала, що Фінляндія разом з іншими країнами працює над тим, аби забезпечити таку відповідальність.

"Фінляндія входить до групи країн, які хочуть забезпечити відповідальність за злочин агресії проти України. Ми підтримуємо розслідування Міжнародного кримінального суду та українських органів влади, і ми підтримуємо створення Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії. Ми також за те, щоб Росія платила повну ціну за агресію, за руїни і втрати, яких зазнала Україна через цю навалу. Ми за те, щоб можна було заморожувати і вилучати російські активи та пускати їх на відбудову і відродження України" , - сказала прем’єрка.

Санна Марін зазначила, що Фінляндія з власного досвіду відстоювання незалежності розуміє, що зараз вільний світ має підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

"Ми хочемо, щоб Україна здобула мир на своїх умовах і тоді, коли буде готова цей мир встановити. Ми підтримуємо "формулу миру" президента Зеленського і хочемо, щоб цей план почав працювати. Тільки тривалий мир може дати нашій європейській родині спокій і добробут" , - заявила Санна Марін.

Прем’єрка додала, що Україна може розраховувати на підтримку Гельсінкі на шляху реформ, які потрібно буде здійснити для майбутнього вступу до ЄС.

Нагадаємо, 10 березня Фінляндія анонсувала додаткові 29 мільйонів євро для України на гуманітарну допомогу та підтримку співпраці з метою розвитку.