Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що відновлення відносин між Росією та Україною — неминуче, оскільки обидві країни розташовані по сусідству, повідомляє Ділова столиця.

Пєскова цитують російські пропагандистські ЗМІ.

"Незважаючи на всі пропагандистські потоки, сповнені ненависті до Росії, незважаючи на все пропагандистське обдурювання українського населення, все одно в країні залишаються струмки тверезого мислення та підходів до майбутнього наших двосторонніх відносин. А вони неминучі, тому що ми — сусіди, очевидно, ми про це і раніше говорили" , — речник президента РФ.

Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, у Росії продовжують підготовку до переговорів з Україною, оскільки розуміють, що на полі бою вони перемогти не зможуть.