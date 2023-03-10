Норвегія у співпраці з США передає Україні ще два взводи NASAMS

Норвегія передає Україні ще два повністю укомплектованих взводи системи протиповітряної оборони NASAMS у співпраці зі Сполученими Штатами - на додачу до двох, які США передали раніше, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві уряду Норвегії.

"Україна постала перед критичною необхідністю захищатися від ракетних ударів, і Норвегія допоможе у цьому" , - зазначив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Норвегія у співпраці з США надає два взводи NASAMS. За інформацією у відкритих джерелах, взвод налічує 3-4 пускові установки, кожна з яких несе шість ракет AMRAAM, також радіолокаційну станцію, пункт керування вогнем та ще одиницю техніки з електрооптичною камерою.

"Вони надаються на додачу до двох взводів, наданих США минулої осені. NASAMS зарекомендували себе як ефективна система. Ще два взводи суттєво посилять спроможність України захищати свої міста і критичну інфраструктуру. Норвегія також забезпечить навчання українських військових щодо використання та обслуговування системи" , - зазначають у заяві.

Як уточнює у своєму матеріалі NRK, Норвегія надає пускові установки, тоді як США - радіолокаційні станції для них.

Норвегія зробила свій внесок і у підготовку до розгортання двох взводів, які раніше надали США.

Міністр оборони Норвегії 10 березня був з візитом у Києві та зустрічався з українським колегою Олексієм Резніковим та президентом України Володимиром Зеленським, а також віддав шану українським захисникам біля стіни пам'яті Михайлівського собору.