Уряд Канади запровадив заборону імпорту російської сталі та алюмінію. Заборона набула чинності у п'ятницю, 10 березня, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба уряду Канади.

"Канада заборонила імпорт усієї російської алюмінієвої продукції, такої як некований алюміній, алюмінієві листи і готові вироби, включно з контейнерами та іншими предметами домашнього вжитку, виготовленими з алюмінію" , - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що також заборонено ввезення всієї первинної російської сталевої продукції, включно із залізом і нелегованою сталлю, напівфабрикатами та готовою продукцією, такою як труби і трубки.

Нагадаємо, уряду Канади рекомендували застосовувати юридичні механізми, що дозволяють конфіскувати кошти РФ, що потрапили під санкції.