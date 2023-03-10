Зеленський збирав Ставку: говорили про посилення в Бахмуті й про кордон

Президент Володимир Зеленський ввечері 10 березня збирав Ставку верховного головнокомандувача, де йшлося, зокрема, про посилення Сил оборони у Бахмуті Донецької області, а також захист інших регіонів, повідомляє Українська правда.

Про це розповiв Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Щойно закінчилося засідання Ставки. Головнокомандувач, командувачі напрямків доповідали щодо ситуації на передовій, загалом у захисті держави. Схід та південь, кордон. Бахмут і наші можливості посилитися там. Наші відповіді на удари терористів. Захист Херсона та громад Дніпропетровщини, Чернігівщини, Сумщини. Наші потреби в боєприпасах і постачання".

Зеленський повідомив, що про зміцнення оборони говорив і з міжнародними партнерами.

Президент відзначити бійців, які захищають Україну на Донеччині.

"Щодня вони дають вагомі підстави для подяки, дають вагомі результати для України. Морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад морської піхоти, 55-та окрема артилерійська бригада, десантники "79-ки"... Дякую вам, воїни!

І окремо хочу подякувати бійцям спецпідрозділу ГУР МО "Шаман" – за Бахмут, за міцну участь в обороні міста".