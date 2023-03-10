Кабмін виділив 5 млн гривень на будівництво та ремонт енергетики

Уряд виділив 5 мільйонів гривень на проєкт з будівництва та ремонту енергетичної інфраструктури, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Уряд виділив із резервного фонду держбюджету 5 млн гривень на реалізацію експериментального проєкту з будівництва та ремонту енергетичної інфраструктури" , - повідомив Шмигаль.

За його словами, метою проекту є відновлення об’єктів енергетики таким чином, щоб вони відповідали вимогам безпеки воєнного часу.

"Кошти спрямуємо Державному агентству відновлення та розвитку, яке працюватиме в координації з Міненерго, ДСНС, Генштабом ЗСУ та операторами критичної інфраструктури" , - пояснив прем'єр.

Він також наголосив, що вже найближчим часом очікує побачити конкретні результати цього проекту.

Нагадаємо, раніше Шмигаль повідомив, що в Україні будуватимуть підземні укриття для захисту енергооб'єктів.