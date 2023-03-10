Подоляк: Цього року сезон у Криму буде гарячим та дуже спекотним

Цього року сезон в Криму буде гарячим і дуже спекотним. Всі побачать, що "до України потрібно ставитися не лише з повагою, а й з великим страхом", повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Василю Голованову.

"(Сезон в Криму цього року буде, — ред.) гарячим і дуже спекотним. Україна пояснить, що до неї треба ставитися не тільки з повагою, а з великим страхом. Коли ти приходиш у наш дім, ти втричі більше заплатиш у фіналі" , — сказав Подоляк.

За його словами, це буде виглядати дуже ефектно, бо увага країн з "нестабільними" режимами буде прикута до Криму.

"Вони побачать головне — справедливість завжди виглядає набагато ефектніше, ніж зло, навіть якщо це зло має триколор на лобі" , — наголосив радник.

Нагадаємо, раніше так званий "глава" тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про те, що на півострові "нестандартно", але у "плановому" режимі будують лінію оборони.