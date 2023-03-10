Ткаченко: УПЦ МП має залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври

Ченці й служителі Української православної церкви Московського патріархату мають наприкінці березня залишити усі приміщення Києво-Печерської лаври, слідує з роз'яснення міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Telegram-канал міністра Tkachenko.UA.

"Договір безоплатного користування УПЦ Києво-Печерської Лаври розривається з 29 березня 2023 року. Це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі.

Сьогодні, 10.03.2023 року, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" направив Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (Чоловічому монастирю) УПЦ попередження про розірвання Договор про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю.

Таке попередження обґрунтоване висновками Міжвідомчої робочої групи, яка під час своєї роботи встановила порушення Монастирем умов Договору щодо використання державного майна. Підстава – зафіксовані порушення умов користування державним майном. МКІП цю позицію підтвердив відповідним листом".

Ткаченко повідомив, що з 11 березня працюватимуть утворені заповідником робочі групи з інвентаризації майна та з обстеження технічного стану будівель і споруд.

Це визначено правовим полем процедури, уточнив міністр.

Нагадаємо: Українська православна церква Московського патріархату багато років безоплатно займала приміщення Києво-Печерської лаври, на Печерських пагорбах розміщується її чоловічий монастир.

10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив монастирю УПЦ МП, що з 29 березня 2023 року договір 10-річної давності (від 19 липня 2013 року) про безоплатне користування культовими будівлями та іншим майном, що є держвласністю, буде розірвано.

У попередженні йшлося про вимогу звільнити будівлі на Лаврській 11 і Лаврській 15 у Києві.

УПЦ МП заявила, що юридичних підстав на це немає і виселення її чоловічого монастиря з Києво-Печерської лаври є просто "забаганкою чиновників з Мінкульту".