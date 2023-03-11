ISW: ЗСУ відбили атаку біля Білогорівки і тримають оборону в Бахмуті

Українські військові відбили атаку окупантів у районі Білогорівки Луганської області, що дозволило їм зберегти зайняті позиції. Також війська РФ із великими втратами намагаються наступати у Бахмута, повідомляє РБК-Україна.

Про це говрить звіт ISW.

Луганський напрямок: ЗСУ відбили атаку росіян біля Білогорівки

Російські джерела стверджували, що 10 березня війська РФ провели низку атак уздовж лінії Сватово – Кремінна.

Солдат Західного військового округу армії РФ заявив в інтерв'ю, опублікованому 9 березня, що окупанти взяли під контроль важливі висоти біля Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної), але експерти ISW не спостерігали жодних візуальних підтверджень російських успіхів у цьому районі.

За даними російського блогера, українські сили відбили атаку російських військ на Білогорівку (10 км на південь від Кремінної), що дозволило утримати раніше зайняті позиції.

Донецький напрямок: штурм промзони Бахмута дасться окупантам великою ціною

Російські сили досягли успіхів у Бахмуті і станом на 10 березня зачищають східну частину міста. На кадрах із геолокацією, опублікованих 10 березня, видно, що російські сили просунулися на нові позиції на північному заході Бахмута за 800 метрів від металообробного заводу.

На нових кадрах з безпілотника, опублікованих 10 березня, видно, як російські солдати під прицілом виводять мирних жителів із будівель у східній частині Бахмута у невідоме місце, що вказує на те, що російські сили проводять операції із зачистки східного Бахмута.

Зосередження уваги росіян на боях в районі промислової зони вказує на те, що війська РФ віддають пріоритет лобовому нападу на укріплені позиції в тактично складній промисловій зоні, а не надають перевагу ширшому наступу з оточенням західного Бахмута. Такі штурми, ймовірно, коштуватимуть бойовикам ПВУ "Вагнера" дуже дорого.

За даними росЗМІ, окупанти атакували українські укріплення в Авдіївці та Північному, також російські війська продовжують бої у Мар'їнці. Російський блогер заявив, що 10 березня війська РФ також відновили наступальні операції у Вугледара.

Південний напрямок: ЗСУ не мають наміру найближчим часом займати острови у дельті Дніпра

Російські війська продовжують розвідувальну діяльність поблизу островів у дельті Дніпра. Повідомляється, що ні російські, ні українські сили не контролюють острови і що для українських сил було б небезпечно посідати постійні позиції на островах, тому що російські сили можуть легко ввести війська з лівого берега в будь-який час.

Український Генштаб повідомив, що російські сили навмисно обстріляли окуповані Росією Олешки на східному березі Херсонської області, щоб звинуватити українські сили в обстрілі населеного пункту та сприяти "евакуації" мирних жителів.

Раніше ми писали, що, за словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, ситуація в Бахмуті зараз загострена, але захисники роблять усе, щоб окупанти не прорвалися.