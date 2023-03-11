Bloomberg: США посилять обмеження на експорт мікрочипів до Китаю

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над посиленням обмежень на експорт до Китаю обладнання для виробництва напівпровідників. Уряд має намір оголосити про обмеження вже наступного місяця, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Bloomberg.

Влада поінформувала американські компанії, що має намір оголосити про обмеження вже наступного місяця. Згідно з наявними даними, адміністрація Байдена планує координувати свої дії з Нідерландами та Японією.

Цього тижня уряд Нідерландів заявив, що планує запровадити нові обмеження на експорт напівпровідникових технологій до Китаю для захисту національної безпеки.

Представник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявив у четвер, що Китай рішуче виступає проти обмежень як засобу втручання та обмеження нормальних економічних та торговельних обмінів між китайськими та голландськими компаніями.