МЗС РФ відреагувало на можливе перейменування на Московію

Доручення президента Володимира Зеленського прем'єр-міністру Денису Шмигалю вивчити можливість перейменування Росії на Московію є "свідченням спроби створення "анти-Росії", повідомляє Українська правда.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Бункерний (росіяни вже деякий час називають так Зеленського - ред.) щодня доводить нашу правоту.

Ось ще одне свідчення спроби створення з України "анти-Росії".

Передісторія:

Зеленський розглянув електронну петицію, автор якої пропонує офіційно перейменувати назву "Росія" на "Московія" і замінити терміни "российский" на "московский", а "Российская Федерация" - на "Московская федерация".