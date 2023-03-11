ЗМІ: У Нідерландах остаточно скасували всі коронавірусні обмеження

Уряд Нідерландів у п’ятницю ухвалив рішення скасувати останні з чинних заходів щодо коронавірусу – зокрема вимогу самотестування на COVID-19 у разі симптомів, а також решту карантинних заходів, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Dutch News.

Як заявив журналістам міністр охорони здоров'я Нідерландів Ернст Кейперс, коронавірус тепер буде лікуватися як будь-яка інша інфекція дихальних шляхів. У країні закриють центри тестування в регіонах і не будуть оголошувати нову хвилю вакцинації проти COVID-19.

Такий крок Кейперс пояснив тим, що в Нідерландах "майже всі" вже виробили певний рівень стійкості до коронавірусу, і він зараз менш серйозний, ніж був.

"Завершуючи останні заходи протидії коронавірусу, ми залишаємо позаду надзвичайний період, який ми не забудемо швидко. І ми не повинні його забувати, тому що коронавірус все ще з нами і залишиться з нами" , – підкреслив очільник нідерландського МОЗ.

Перший випадок коронавірусу в Нідерландах був виявлений трохи більш як три роки тому. З того часу COVID-19 зафіксували в приблизно 8,6 мільйона жителів країни, з яких понад 47 000 людей померли.

Крім того, кожен восьмий нідерландець, який перехворів на коронавірусну хворобу, повідомляє про тривалі скарги на здоров'я, а десятки тисяч страждають від так званого довготривалого ковіду.

Рішення уряду Нідерландів про скасування обмежувальних заходів було ухвалене на тлі зростання захворюваності. У п'ятницю 884 нідерландці перебували на стаціонарному лікуванні з коронавірусом, з них 31 – у відділенні інтенсивної терапії.

Інститут громадського здоров'я Нідерландів на початку тижня заявляв, що попри зниження рівня циркуляції COVID-19 "усе ще існують групи вразливих людей, які мають вищий ризик серйозних захворювань".