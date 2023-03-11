Данія розраховує передати Україні перші Leopard 1 протягом весни

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен назвав орієнтовні строки передання Україні танків Leopard 1 у межах візиту на німецьке підприємство FFG, що займається їхнім ремонтом, повідомляє Європейська правда.

"Я дуже радий, що відвідав FFG. Я був там, щоб побачити, що робота з підготовки танків Leopard 1 для України просувається, і ми зможемо відправити їх якнайшвидше" , – цитує Поульсена пресслужба Міноборони Данії.

"Пишаюся тим, що Данія у співпраці з іншими країнами підтримує українську боротьбу за свободу великою і важливою пожертвою, і ми все ще сподіваємося, що зможемо доставити перші танки в Україну навесні" , – додав він.

Данія розпочала проєкт з відновлення танків Leopard 1A5 спільно з Нідерландами та Німеччиною на початку лютого 2023 року. Першим етапом проєкту є якнайшвидша поставка танків для двох батальйонів – що еквівалентно приблизно 80 танкам – у найкоротші терміни.

Очікується, що перші Leopard 1 будуть готові навесні і використовуватимуться для навчання українських військових. Також у межах спільної ініціативи Україна отримає запасні частини та комплект боєприпасів до танків.

"Наша співпраця з передання такої великої кількості танків Leopard 1 узгоджується з постачанням танків в Україну іншими країнами, і наш спільний проєкт підкреслює важливість співпраці між країнами та промисловістю. Це має вирішальне значення для подальшої підтримки України" , – наголосив Поульсен.

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше повідомляв, що Україна має отримати 80 Leopard 1 до кінця року, а перші два десятки мають надійти "до літа".