Експрезидентка Естонії закликала надати Україні винищувачі

Колишня президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Захід повинен допомогти Україні винищувачами якнайшвидше, аби наблизити українську перемогу у війні з Росією, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала в інтерв’ю Tagesspiegel.

"Якщо українці кажуть, що їм потрібні винищувачі, то ми повинні їм допомогти" , – наголосила Кальюлайд і додала, що кожен день на фронті в Україні гинуть близько 100 українських військових, а близько 300 отримують поранення.

Експрезидентка Естонії підкреслила, що німецький уряд надав Україні "велику військову підтримку".

"Але я також розумію нетерпіння України. Для України час вимірюється не годинами, а людськими життями" , – додала вона й сказала, що кожен день, "витрачений на роздуми, віддаляє перемогу" України на полі бою.

У лютому, нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив постачання німецьких винищувачів в Україну, але заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців. Лідер найбільшого опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц також вважає можливим, що Німеччина поставить Україні винищувачі.

Серед західних винищувачів, як відомо, Україна найбільш орієнтується на F-16.