Генерал Сирський на фронті: Оборона Бахмута не дає РФ просуватись вперед

Сили і ресурси, які залучені для оборони Бахмута, не дають російським військам реалізувати свій задум і змушує відмовитись від просування вперед. Україні ж необхідно виграти час для весняного контрнаступу, що вже не за горами, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

Вказано, що наразі Сирський перебуває на найважливіших ділянках фронту разом зі своїми підрозділами, де українські військові дають гідну відсіч ворогу та продовжують утримувати місто.

"Для оборони Бахмуту залучені сили та ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани та змушують відмовитись від просування вперед" , — повідомив генерал-полковник.

Сирський наголосив, що справжні герої зараз — це захисники, які на своїх плечах тримають східний фронт, та "не шкодуючи ані себе, ані ворогів завдають йому максимальних втрат".

"Необхідно виграти час для накопичування резервів та початку весняного контрнаступу, який вже не за горами" , — зазначив командувач Сухопутних військ.

Також повідомляється, що Сирський постійно тримає на контролі оперативну обстановку на фронті та вживає необхідних заходів щодо утримання Бахмуту під українським контролем.