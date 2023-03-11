РФ скликає Раду безпеки ООН, щоб обговорити "русофобію": реакція Кислиці

Росія вирішила скликати засідання Ради Безпеки ООН для обговорення "русофобії", яка, за словами Кремля, не дозволяє успішно завершити його воєнну кампанію проти України. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця різко відреагував на цинічні ініціативи Москви, повідомляє Ділова столиця.

Про це він написав у Twitter.

"Російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради Безпеки 14 березня, щоб "зосередитися" на "русофобії як факторі що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи"" , — пише Кислиця.

Коментуючи абсурдність такої "повістки" країни-агресора для скликання Ради безпеки ООН, постпред назвав випадок клінічним.

"Тут не до попкорну, тут санітари потрібні" , — резюмує дипломат.

Пост у мережі Кислиця супроводжував відео фрагмента з комедії "Іван Васильович змінює професію" з відомими фразами однієї з героїнь "і тебе вилікують…"