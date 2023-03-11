МВС: Підрозділи "Гвардії наступу" майже сформовані, йде набір у резерв
Уже 28 тисяч добровольців подали заявки у "Гвардію наступу" і на сьогодні практично всі підрозділи вже сформовані, повідомляє Українська правда.
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
"28 тисяч заяв від добровольців ми вже прийняли (місяць тому повідомляли про 27 тисяч заяв - ред.). В першу чергу заявки проходили через Центри надання адміністративних послуг та через сайт. Звичайно, не всі потрапляють в ці підрозділи, тому що достатньо жорсткий відбір.
Навчання практично всіх підрозділів ми вже розпочали на полігонах нашої країни і там не всі витримують.
Навчання триватимуть стільки, скільки буде необхідно, щоб отримати боєздатні підрозділи Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції, які всі зараз називаються "Гвардією наступу".
Підрозділи в основному, здебільшого сформовані. Ми набираємо вже додатково добровольців, щоб мати резерв на майбутнє".
Передісторія:
- 2 лютого Клименко розповів, що в МВС почали формувати 8 штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.
- 3 лютого МВС прозвітувало, що рекрутингова кампанія стартувала досить активно.
- Місяць тому повідомляли про 27 тисяч заяв у "Гвардію наступу".
- Усім військовим, які стануть штурмовиками в "Гвардії наступу", обіцяють перелік соціальних гарантій, серед яких — можливість отримати житло та лікування, а також навчання у ВНЗ.
- Речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук пояснював, що планова мобілізація і створення добровольчих бригад "Гвардії наступу" покликані в першу чергу сформувати резерви, штурмові підрозділи та забезпечити можливість ротації військових для виконання завдань щодо оборони держави.