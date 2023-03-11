МВС: Підрозділи "Гвардії наступу" майже сформовані, йде набір у резерв

Уже 28 тисяч добровольців подали заявки у "Гвардію наступу" і на сьогодні практично всі підрозділи вже сформовані, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

"28 тисяч заяв від добровольців ми вже прийняли (місяць тому повідомляли про 27 тисяч заяв - ред.). В першу чергу заявки проходили через Центри надання адміністративних послуг та через сайт. Звичайно, не всі потрапляють в ці підрозділи, тому що достатньо жорсткий відбір.

Навчання практично всіх підрозділів ми вже розпочали на полігонах нашої країни і там не всі витримують.

Навчання триватимуть стільки, скільки буде необхідно, щоб отримати боєздатні підрозділи Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції, які всі зараз називаються "Гвардією наступу".

Підрозділи в основному, здебільшого сформовані. Ми набираємо вже додатково добровольців, щоб мати резерв на майбутнє".

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