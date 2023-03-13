Генштаб: ЗСУ знищили ще 710 солдатів РФ і 8 танків

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби Сили оборони знищили ще 710 окупантів, 8 танків 16 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 59800 (+710) осіб ліквідовано,

танків - 3474 (+8) од.

бойових броньованих машин – 6774 (+5) од.,

артилерійських систем – 2503 (+16) од.,

РСЗВ - 493 (+0) од.

засобів ППО – 259 (+0) од.,

літаків – 304 (+0) од.,

вертольотів / helicopters - 289 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2109 (+1) од.,

крилатих ракет - 907 (+0) од.,

кораблів/катерів – 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6) од.,

спеціальної техніки – 251 (+9) од.