Генштаб: ЗСУ знищили ще 710 солдатів РФ і 8 танків

Генштаб: ЗСУ знищили ще 710 солдатів РФ і 8 танків
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби Сили оборони знищили ще 710 окупантів, 8 танків 16 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 59800 (+710) осіб ліквідовано,
  • танків - 3474 (+8) од.
  • бойових броньованих машин – 6774 (+5) од.,
  • артилерійських систем – 2503 (+16) од.,
  • РСЗВ - 493 (+0) од.
  • засобів ППО – 259 (+0) од.,
  • літаків – 304 (+0) од.,
  • вертольотів / helicopters - 289 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2109 (+1) од.,
  • крилатих ракет - 907 (+0) од.,
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5354 (+6) од.,
  • спеціальної техніки – 251 (+9) од.
"Дані уточнюються" , - додають у штабі.

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