Сирський: Вагнерівці намагаються прорватися в центр Бахмуту

Ситуація у Бахмуті залишається складною, група Вагнера намагаються прорватися до центральних районів міста, повідомив командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський.﻿ У себе в Telegram він написав , що штурмові загони Вагнера наступають з кількох напрямків, намагаючись прорвати оборону українських військ, повідомляє Новое время.

"У ході жорстких боїв наші оборонці завдають відчутних втрат ворогу. Вогнем артилеріі, танків, інших вогневих засобів відбиваються всі спроби противника захопити місто" , - зазначив Сирський.

Бої за Бахмут продовжуються з липня 2022 року. Українські захисники продовжують утримувати місто на тлі постійних штурмів російських військ, які безуспішно намагаються оточити та захопити Бахмут.



На захоплення міста російські окупанти кинули підготовлені підрозділи ПВК Вагнера та інших регулярних частин російської армії. У Міноборони оцінюють щоденні втрати РФ у боях за Бахмут у 500 осіб убитими та пораненими. Західні розвідки оцінюють загальні втрати окупантів за часи штурмів Бахмута від 20 до 30 тисяч.

28 лютого заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що до Бахмута направили підкріплення. Вона наголосила, що утримання міста є військовим, а не політичним рішенням.

Українське військове командування пояснює, що, обороняючи Бахмут, ЗСУ досягають наступних цілей: